ثاني وفد أمريكي خلال شهر يزور تايوان

أفادت وسائل الإعلام الصينية بأن وفدا للمشرعين الأمريكيين زار جزيرة تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، وهذا هو ثاني وفد من نوعه خلال الشهر الأخير.

وأشارت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" إلى أن وفدا من 5 مشرعين ديمقراطيين وجمهوريين برئاسة النائب الديمقراطي مارك تاكانو وصل إلى تايوان يوم الخميس.

ومن المقرر أن تستقبلهم يوم الجمعة رئيسة تايوان تساي إينغ وين، كما سيعقدون أيضا عددا من اللقاءات من مسؤولي الدفاع للجزيرة.

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وأكد المركز الأمريكي في تايوان وصول وفد الكونغرس بهذه الزيارة التي لم يعلن عنها مسبقا، مشيرا إلى أن الوفد سيبحث العلاقات الثنائية بين واشنطن وسلطات الجزيرة وقضايا الأمن الإقليمي وغيرها.

وكانت السلطات الصينية قد عبرت في وقت سابق من الشهر عن احتجاجها على زيارة وفد الكونغرس الأمريكي لجزيرة تايوان التي تحكمها حكومة مستقلة عن بكين.

وأكدت الولايات المتحدة عزمها على "حماية تايوان" في حال حاولت الصين السيطرة على الجزيرة بالقوة، وذلك على خلفية تحركات القوات الصينية بالقرب من تايوان في الفترة الأخيرة.

المصدر: "تاس"