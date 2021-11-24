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الصين: نعارض دعوة الولايات المتحدة لتايوان للمشاركة في "قمة الديمقراطية"

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الصين: نعارض دعوة الولايات المتحدة لتايوان للمشاركة في
Reuters
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أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، إن بكين تعارض بشدة الدعوة التي وجهتها الولايات المتحدة لتايوان للمشاركة في "قمة الديمقراطية" المقرر عقدها الشهر القادم.

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وكانت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد دعت تايوان وأكثر من 100 دولة لحضور "قمة الديمقراطية" التي ستعقد عبر الإنترنت يومي التاسع والعاشر من ديسمبر القادم، في خطوة تثير حفيظة بكين التي تعتبر الجزيرة، التي تتمتع بحكم ديمقراطي، جزءا من أراضيها.

المصدر: رويترز

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