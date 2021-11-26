زلزال بقوة 6 درجات يضرب المنطقة الحدودية بين ميانمار والهند
Reuters MB/bsp
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rtom
قال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالا قوته 6 درجات ضرب المنطقة الحدودية بين ميانمار والهند في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة.
وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 30 كيلومترا وكان على بعد 126 كيلومترا جنوب شرقي منطقة ايزاول بولاية ميزورام في شمال شرق الهند.
ولم ترد تقارير أولية عن حجم الأضرار التي خلفها الزلزال.
المصدر: "رويترز"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.