الشرطة التركية تفرق مظاهرة نسائية ضد العنف تجاه المرأة

استخدمت الشرطة التركية رذاذ الفلفل لتفريق مظاهرة لمحتجين على العنف ضد المرأة في مدينة إسطنبول التركية يوم الخميس، حيث طالب المشاركون فيها باستقالة الحكومة.

وتوجه آلاف المتظاهرين، معظمهم من النساء، في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء، إلى ساحة "تقسيم" بوسط إسطنبول، حيث تم انتشار تعزيزات للشرطة وإقامة الحواجز.

واندلعت اشتباكات بين الشرطة ومحتجين حيث تحركت الشرطة لتفريق المظاهرة.

ودعا المحتجون السلطات التركية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمحاربة العنف ضد النساء، ورددوا هتافات "نحن لسنا صامتين ولسنا خائفين ولسنا خاضعين".

يذكر أن تركيا انسحبت في يوليو الماضي من المعاهدة الدولية لمحاربة العنف ضد المرأة، المعروفة باتفاقية إسطنبول، والتي تم بحثها في عام 2011 في هذه المدينة التركية بالذات.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن نيته القيام بهذه الخطوة في مارس الماضي، قائلا إن تركيا ستعتمد على قوانينها الوطنية لحماية حقوق المرأة.

المصدر: "رويترز"