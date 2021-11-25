فرنسا: نحن على وفاق مع إيطاليا بشأن ليبيا
Reuters CB/PKP
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قال وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان، اليوم الخميس، إن بلاده على وفاق مع إيطاليا بشأن وجهات النظر المتعلقة بليبيا.
وفي رده على سؤال موقع "ويست فرانس" حول ما إذا كانت ليبيا موضوع خلاف بين روما وباريس، قال لودريان: "لقد قاربنا وجهات نظرنا حول ليبيا بشكل كبير"، مضيفا أن تقارب وجهات نظر البلدين بشأن ليبيا جسدته رئاستهما المشتركة لمؤتمر ليبيا الذي عقد في 12 نوفمبر في باريس.
كما شدد لودريان على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية قبل نهاية العام، فضلا عن "الانسحاب التدريجي للقوات الأجنبية والمرتزقة".
المصدر: "ويست فرانس"
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