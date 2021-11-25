مجلس الأمن القومي التركي: على أرمينيا اعتبار اليد الممدودة لها فرصة

دعا مجلس الأمن القومي التركي أرمينيا إلى الاستفادة من "الفرصة" المتوفرة لديها لإقامة السلام في المنطقة والالتزام بنظام وقف إطلاق النار مع أذربيجان.

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وقال المجلس، في بيان أصدره عقب اجتماع ترأسه الرئيس، رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الخميس، في أنقرة: "من الضروري أن تقدر أرمينيا يد السلام الممدودة إليها باعتبارها فرصة للالتزام التام بوقف إطلاق النار وإبداء التمسك بالتعاون".

وشدد على أن تركيا تدعو إلى حل الخلافات بين جيرانها الشماليين في إطار القانون الدولي واحترام وحدة أراضي الدول.

واستؤنفت يوم 27 سبتمبر 2020 عمليات قتالية واسعة بين القوات الأذربيجانية والأرمينية في إقليم قره باغ، ضمن نزاع مستمر منذ أواخر ثمانينات القرن الماضي أسفر في حينه عن إعلان الأرمن المحليين عام 1991 قيام جمهورية مستقلة في الإقليم لا تحظى بأي اعتراف دولي بما في ذلك من طرف يريفان.

وأصدر الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، يوم 9 نوفمبر 2020 بيانا مشتركا ينص على إعلان وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ اعتبارا من اليوم التالي.

وبموجب هذا الاتفاق استعادت أذربيجان أكثر من ثلثي الأراضي التي خسرتها خلال الحرب مع الطرف الأرميني في 1992-1994.

ويشارك الجيش التركي في مهمة مراقبة وقف إطلاق النار في قره باغ، في إطار مركز المراقبة التركي الروسي المشترك في أذربيجان وسط حوادث عسكرية متكررة على الحدود الأذربيجانية الأرمينية.

المصدر: "الأناضول" + وكالات