أردوغان يعلن شروط أنقرة للتطبيع مع يريفان

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه لا عوائق أمام تطبيع العلاقات بين أنقرة ويريفان، شريطة إبداء الأخيرة نية صافية في تعاملها مع باكو.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، إنه "في حال أبدت أرمينيا إرادة خالصة مع أذربيجان، فلن يبق هناك عائق أمام تطبيع تركيا العلاقات معها".

وأضاف: "الأجواء في الوقت الراهن مناسبة لتحقيق سلام دائم بين أذربيجان وأرمينيا، وإحراز تقدم نحو التطبيع المنشود أكثر من أي وقت مضى".

وتابع: "من الضروري ترسيم الحدود والاعتراف المتبادل بها وعلاقات الجوار الجيدة تقوم على هذا الأساس".

وأشار إلى أنه "سيأتي يوم نسافر من (زنغازور) في أذربيجان إلى إسطنبول مباشرة، وهذا سيعزز من أهمية المنطقة لوجستيا".

من جهته، قال علييف، إن "ممر (زنغازور) الذي سيربط تركيا وأذربيجان عبر أراضي أرمينيا سيوحد العالم التركي".

وأضاف: "خطواتنا المشتركة مع تركيا ستبقى خالدة في التاريخ، وقفنا إلى جانب بعضنا في الحرب في قره باغ، ونقف أيضا اليوم سويا".

ونوه الرئيس الأذربيجاني، إلى أن ممر "زنغازور" سيوحد العالم التركي، مؤكدا أن "أنقرة وباكو ستقدمان على كافة الخطوات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع".

المصدر: "الأناضول"