تركيا تعلن "تحييد إرهابيين اثنين" مدرجين على القائمتين "البرتقالية" و"الخضراء" للمطلوبين

أعلنت وزارة الداخلية التركية، أن "اثنين من الإرهابيين الستة الذين تم تحييدهم مؤخرا شرقي البلاد مدرجين على القائمتين البرتقالية والخضراء للمطلوبين".

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وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الخميس، أن "القوات تمكنت في إطار العملية المذكورة من تحييد 6 إرهابيين ينتمون لـ "بي كا كا" في ريف الولاية، الاثنين الماضي".

وأشار البيان إلى أن أحد الإرهابيين الستة هو أرهان منغسار، الملقب بـ"سوريش قارص روني" مسؤول في ريف بيتليس.

وكشف البيان أن "منغسار شارك في العديد من العمليات الإرهابية، ومدرج في القائمة "البرتقالية" للمطلوبين".

وأوضح البيان أنه تم "تحييد الإرهابية السورية ليلى شيخو الملقبة بـ"بهرين عفرين"، وهي مسؤولة المنظمة عن النساء في ريف بيتليس، ومدرجة في القائمة "الخضراء" للمطلوبين.

وتضم "لائحة الإرهابيين المطلوبين" من قبل تركيا 5 قوائم فرعية هي "الحمراء" و"الزرقاء" و"الخضراء" و"البرتقالية" و"الرمادية".

المصدر: "الأناضول"