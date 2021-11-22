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تركيا: إطلاق عملية أمنية جديدة ضد حزب العمال الكردستاني

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تركيا: إطلاق عملية أمنية جديدة ضد حزب العمال الكردستاني
Reuters
عنصر من القوات الخاصة التركية
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أطلقت تركيا، اليوم الاثنين، عملية أمنية جديدة ضد حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" شرقي البلاد.

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وأعلنت وزارة الداخلية التركية، "إطلاق عملية أمنية جديدة ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية، في ولاية بيتليس، شرقي البلاد".

وأوضحت في بيان لها، أن العملية التي أطلقت عليها اسم "أرن شتاء – 7"، انطلقت بقيادة قوات حرس الحدود في الولاية.

وأضافت أن العملية يشارك فيها 680 عنصرا من مختلف الوحدات الخاصة بمكافحة الإرهاب.

وأكدت وزارة الداخلية "مواصلة عمليات تطهير المنطقة من الإرهاب، بعزم وإصرار لغاية تحييد آخر إرهابي".

يذكر أن وزارة الداخلية التركية بدأت سلسلة عمليات "أرن" ضد تنظيم "بي كا كا"، في 10 يناير الماضي.

المصدر: "الأناضول"

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