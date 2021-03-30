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بمشاركة أكثر من ألف و300 عنصر.. تركيا تطلق عملية "أرن 12" ضد "بي كا كا"

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بمشاركة أكثر من ألف و300 عنصر.. تركيا تطلق عملية
Reuters MURAD SEZER
عنصر من القوات الخاصة التركية
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أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الثلاثاء، اطلاق عملية "أرن 12" ضد منظمة حزب العمال الكردستاني (بي كا كا) في ولايتي شرناق وسيرت بجنوب شرقي البلاد.

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وفي بيان لها، صرحت الداخلية بأن ألفا و317 عنصرا أمنيا يشاركون في العملية، موضحة أن "العملية تهدف لاجتثاث العناصر الإرهابية في الولايتين المذكورتين".

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية التركية كانت أطلقت سلسلة عمليات "أرن" عقب انتهاء عمليات "الصاعقة" في 10 يناير الماضي، حيث أطلقت الداخلية اسم "أرن" على تلك العمليات نسبة إلى الشاب التركي "أرن بلبل"، الذي قتل على يد "بي كا كا" في 11 أغسطس 2017، وفقا لوكالة "الأناضول".

المصدر: "الأناضول"

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