برلمانية إيرانية: نبيع النفط دون الحاجة إلى الاتفاق النووي

قالت البرلمانية الإيرانية، زهرة الهيان، إن "الاتفاق النووي لم يحقق انفراجا في اقتصادنا، لكننا الآن نبيع النفط، ويجري الإفراج عن أرصدتنا المجمدة في الخارج دون الحاجة إلى الاتفاق".

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وأضافت زهرة الهيان، العضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أنه "في الظروف الراهنة، ومع النهج المشرف لحكومة السيد رئيسي، والصمود والمقاومة أمام أطماع الأعداء، الطرف الآخر بات مقتنعا بضرورة رفع بعض العقوبات".

وتابعت: "أموالنا المجمدة على وشك أن يفرج عنها، ومبيعات النفط مستمرة، بينما لم يحقق الاتفاق النووي أي انفراج للشعب الإيراني".

المصدر: RT