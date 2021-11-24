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طهران تعلن عن اجتماع قريب لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقات المبرمة مع الوكالة الذرية

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طهران تعلن عن اجتماع قريب لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقات المبرمة مع الوكالة الذرية
Reuters
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
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أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن اجتماع قريب بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقات جديدة تم التوصل إليها بين الجانبين.

وقال عبد اللهيان عبر "تويتر": "تم التوصل لاتفاقات جديدة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بشأن استمرار التعاون مع الوكالة".

وأضاف أنه "سيتم عقد اجتماع قريبا لوضع اللمسات النهائية" لهذه الاتفاقات.

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وكان غروسي قال في وقت سابق اليوم إن "الوقت ينفد أمام توصل الوكالة لاتفاق لإنهاء أزمة بشأن إعادة تركيب كاميرات المراقبة في ورشة لتصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي بإيران".

المصدر: RT 

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