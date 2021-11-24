طهران تعلن عن اجتماع قريب لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقات المبرمة مع الوكالة الذرية

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن اجتماع قريب بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقات جديدة تم التوصل إليها بين الجانبين.

وقال عبد اللهيان عبر "تويتر": "تم التوصل لاتفاقات جديدة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بشأن استمرار التعاون مع الوكالة".

وأضاف أنه "سيتم عقد اجتماع قريبا لوضع اللمسات النهائية" لهذه الاتفاقات.

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In cordial, frank & fruitful talks, @rafaelmgrossi & I reached good agreements on continuing cooperation. Yet, to work out a text, we need work on a few words.

Agreement is possible.

Politicization of technical matters is unproductive.

To finalize text, a meeting to be held soon. — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) November 24, 2021

وكان غروسي قال في وقت سابق اليوم إن "الوقت ينفد أمام توصل الوكالة لاتفاق لإنهاء أزمة بشأن إعادة تركيب كاميرات المراقبة في ورشة لتصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي بإيران".

المصدر: RT