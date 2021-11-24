"واشنطن بوست": مدير CIA تطرق لـ"متلازمة هافانا" أثناء زيارته لروسيا

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادر مطلعة بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) ويليام بيرنز، تطرق خلال لقاءاته مع المسؤولين الروس إلى قضية "متلازمة هافانا".

وأشارت المصادر إلى أن بيرنز حذر الروس من العواقب في حال تبين أن موسكو تقف وراء إصابة الدبلوماسيين الأمريكيين بهذه المتلازمة.

وحسب مصادر الصحيفة الأمريكية، فإن بيرنز بحث هذا الموضوع مع قيادة جهاز الأمن الفدرالي الروسي وهيئة الاستخبارات الخارجية، مؤكدا أن إصابة العاملين في البعثات الأمريكية وأفراد عائلاتهم "تتجاوز حدود السلوك المقبول لخدمات الاستخبارات المحترفة".

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ولفتت الصحيفة إلى أن بينز خلال زيارته لموسكو في وقت سابق من هذا الشهر لم يوجه اتهاما مباشرا لروسيا بـ"متلازمة هافانا"، وهي حالة تشمل مجموعة من الأعراض تم تسجيلها لأول مرة لدى العاملين في السفارة الأمريكية في كوبا عام 2016.

ولا تزال أسباب المتلازمة التي أصيبت بها الكوادر الأمريكية في الكثير من البلدان، مجهولة، فيما جرى الحديث أولا عن تعرض الموظفين في كوبا لـ"هجمات صوتية" تصيب الدماغ.

المصدر: واشنطن بوست