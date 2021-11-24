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كرواتيا.. إصابة أسدين بفيروس كورونا في زغرب

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كرواتيا.. إصابة أسدين بفيروس كورونا في زغرب
Reuters ARTIS AMSTERDAM ROYAL ZOO
صورة من الأرشيف
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أعلنت وزارة الزراعة الكرواتية عن إصابة اثنين من أسود حديقة الحيوانات في عاصمة كرواتيا زغرب بفيروس كورونا.

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وأشارت الوزارة إلى أن إصابة الأسدين تأكدت بفحوصات مختبرية في إطار برنامج مراقبة انتشار الفيروس لدى الحيوانات.

ويشار إلى أن هذه هي أول إصابة للحيوانات بفيروس كورونا في كرواتيا.

ويأتي ذلك على خلفية تسجيل زيادة ملحوظة في إصابات فيروس كورونا في العديد من البلدان الأوروبية.

المصدر: تاس

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