كرواتيا.. إصابة أسدين بفيروس كورونا في زغرب

أعلنت وزارة الزراعة الكرواتية عن إصابة اثنين من أسود حديقة الحيوانات في عاصمة كرواتيا زغرب بفيروس كورونا.

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وأشارت الوزارة إلى أن إصابة الأسدين تأكدت بفحوصات مختبرية في إطار برنامج مراقبة انتشار الفيروس لدى الحيوانات.

ويشار إلى أن هذه هي أول إصابة للحيوانات بفيروس كورونا في كرواتيا.

ويأتي ذلك على خلفية تسجيل زيادة ملحوظة في إصابات فيروس كورونا في العديد من البلدان الأوروبية.

المصدر: تاس