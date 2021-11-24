كرواتيا.. إصابة أسدين بفيروس كورونا في زغرب
Reuters ARTIS AMSTERDAM ROYAL ZOO
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rtdl
أعلنت وزارة الزراعة الكرواتية عن إصابة اثنين من أسود حديقة الحيوانات في عاصمة كرواتيا زغرب بفيروس كورونا.
وأشارت الوزارة إلى أن إصابة الأسدين تأكدت بفحوصات مختبرية في إطار برنامج مراقبة انتشار الفيروس لدى الحيوانات.
ويشار إلى أن هذه هي أول إصابة للحيوانات بفيروس كورونا في كرواتيا.
ويأتي ذلك على خلفية تسجيل زيادة ملحوظة في إصابات فيروس كورونا في العديد من البلدان الأوروبية.
المصدر: تاس
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.