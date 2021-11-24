الموقع الإلكتروني لممثل المرشد الإيراني في خراسان يتعرض لهجوم من قبل قراصنة

تعرض الموقع الإلكتروني لأحمد علم الهدى، ممثل المرشد الإيراني، علي خامنئي، في محافظة خراسان، لهجوم إلكتروني من قبل قراصنة.

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ومع الهجوم الإلكتروني ، ظهرت على الموقع شعارات مرتبطة بمنظمة "مجاهدي خلق" المعارضة.

هذا وأوضح علي رانجباران، مدير الموقع الإلكتروني قائلا: "إن الموقع تعرض لهجوم إلكتروني اليوم الأربعاء، وأصبح يتعذر الوصول إليه".

تجدر الإشارة إلى أن علم الهدى، هو والد زوجة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ويعتبر من أكثر رجال الدين الإيرانيين تشددا بمواقفه وتصريحاته المثيرة للجدل.

المصدر: "إيرنا"