أنباء عن هجوم سيبراني على أنظمة السدود الإيرانية
Reuters Kacper Pempel
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أفاد التلفزيون الإيراني نقلا عن مصادر مطلعة بأنه خلال الأسبوعين الماضيين تعرضت أنظمة استحصال المعلومات وتقييم مستوى المياه في السدود الإيرانية إلى هجوم إلكتروني.
وأشار التلفزيون الإيراني نقلا عن هذه المصادر إلى أنه "منذ أسبوعين، لا أحد يعرف كمية المياه الموجودة خلف السدود، في حين أن السلطات الإيرانية وقسم تقنية المعلومات في إدارة المياه لم تعلق بعد على صحة هذه الأنباء".
وقال المصدر: "اليوم، حتى موظفو الشركة فقدوا الوصول إلى الفضاء الإلكتروني، بما في ذلك تطبيق "WhatsApp" الذي يستخدمه موظفو الشركة لنقل المعلومات".
المصدر:"انتخاب"
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