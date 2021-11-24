كوريا الجنوبية تطلب التعاون الدولي في توريد محلول اليوريا المائي إلى أراضيها

طلبت كوريا الجنوبية اليوم، التعاون الدولي في جهودها لتأمين إمدادات مستقرة من محلول اليوريا المائي، في أعقاب أزمة نقص الإمدادات الأخيرة حسبما ذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة.

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وقدم الوزير يو هان كو هذا الطلب خلال حدث "يوم التواصل" للمساعدة الإنمائية الرسمية، الذي جمع السفراء والمبعوثين من 27 دولة نامية في آسيا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وإفريقيا، وفقا لما ذكرته الوزارة.

وقالت الوزارة: "أوضح يو خلال الحدث جهود سيئول الجارية لحل تأخير واردات اليوريا وإيجاد قنوات إمداد بديلة، وطلب من إندونيسيا والدول الأخرى التعاون".

وتعاني كوريا الجنوبية من نقص الإمدادات بعد أن فرضت الصين قيودا على تصدير اليوريا في شهر أكتوبر لمعالجة نقص الإمدادات المحلية هناك.

يذكر أن 97.6% من واردات كوريا الجنوبية من اليوريا جاءت من الصين في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، وفقا للبيانات الحكومية.

وقال مسؤول في الوزارة إن إندونيسيا هي الدولة الوحيدة المنتجة لليوريا من بين 27 دولة مشاركة، لكن كوريا الجنوبية عقدت الحدث الذي تم بثه عبر موقع "يوتيوب" لحشد الدعم من عدد أكبر من الدول، ومن بين الدول الرئيسية التي طلبت حكومة سيئول التعاون معها فيما يتعلق بإمدادات اليوريا: روسيا وفيتنام والسعودية وماليزيا وقطر ومنغوليا.

وقالت حكومة كوريا الجنوبية مؤخرا إنها "تستطيع تأمين مخزون يكفي لخمسة أشهر من محلول اليوريا المستخدم في سيارات الديزل من خلال المزيد من الواردات وسيتم استيراد حوالي 16 ألف طن من اليوريا من الصين ودول أخرى بحلول أوائل الشهر المقبل، وهي كمية كافية لإنتاج محلول اليوريا لاستهلاك حوالي 80 يوما".

وتوقعت الحكومة استقرار إمدادات محلول اليوريا بحلول منتصف العام المقبل، بالنظر إلى الواردات المنتظرة من اليوريا والواردات المحتملة في إطار المحادثات.

وأشارت الوزارة إلى أن الوزير تعهد خلال الحدث بتعزيز التعاون والمساعدة مع الدول، بطريقة تعود بالنفع المتبادل لجميع الأطراف مع التركيز على القطاع الرقمي والاستجابة لتغير المناخ.

المصدر: يونهاب