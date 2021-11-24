البرازيل تسجل 10312 إصابة و284 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 10312 إصابة جديدة بكورونا و284 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وحسب بيانات الوزارة سجلت البلاد منذ بدء الجائحة 22 مليونا و030128 إصابة، في حين ارتفع عدد وفيات الفيروس إلى 613066، في ثانية حصيلة بالعالم بعد الولايات المتحدة.

المصدر: "رويترز"