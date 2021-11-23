مدير "الطاقة الذرية" يلغي مؤتمره الصحفي بعد زيارة لطهران

ألغى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي مؤتمرا صحفيا كان مقررا مساء اليوم الثلاثاء بعد عودته من طهران، حسبما أعلن متحدث باسم الوكالة.

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ومن المقرر أن يعقد غروسي الذي أجرى محادثات في طهران حول البرنامج النووي الإيراني، مؤتمرا صحفيا منفصلا غدا الأربعاء، حسب ما هو معلن في يوم افتتاح الاجتماع ربع السنوي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة.

المصدر: "رويترز"