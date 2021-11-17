الوكالة الدولية للطاقة الذرية: مخزون اليورانيوم المخصب في إيران يتزايد في مخالفة للاتفاق النووي

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تواصل انتهاك العديد من بنود الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، بما يتعلق خاصة بمستوى تخصيب اليورانيوم وحجم مخزونه.

وحذرت الوكالة الدولية، في تقرير رقع السنوي اطلعت عليه وسائل إعلام دولية كبرى، من أن إيران زادت بدرجة كبيرة مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.

ووفقا لتقديرات الوكالة، بلغ مخزون إيران من سداسي فلوريد اليورانيوم المخصب بدرجة 60 بالمائة نحو 17.7 كيلوغراما (مقابل 10 كيلوغرامات في نهاية أغسطس الماضي)، ما يقترب من المستوى المطلوب بإنتاج أسلحة نووية.

كما تملك إيران حاليا، حسب التقرير، نحو 113.8 كيلغراما من سداسي فلوريد اليورانيوم من نوع UF6 بنسبة نقاء تصل 20 بالمائة (مقابل من 84.3 كيلوغراما في أغسطس)، إلى جانب 34.2 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل 20% في شكل مركبات أخرى.

وإجمالا، تقدم الوكالة الدولية مخزون إيران من اليورانيوم بـ2489.7 كيلوغراما، ما يتجاوز بأضعاف الحدود المطروحة بموجب الاتفاق النووي.

يتبع..