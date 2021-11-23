فرنسا تدعو لتشديد الإجراءات الأمنية في ملاعب كرة القدم

اعتبرت فرنسا، اليوم الثلاثاء، أنه يجب تشديد الإجراءات الأمنية في ملاعب كرة القدم.

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وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، في أعقاب اجتماع مع وزيرة الرياضة روكسانا ماراسينيانو، بعد اندلاع أعمال عنف بين المشجعين، إن على فرنسا أن تشدد "بشكل طارئ" الإجراءات الأمنية في ملاعب كرة القدم.

وأضاف دارمانان أن "السلطات الفرنسية ستدرس عدة اقتراحات، كفرض حظر على المشجعين، ووضع المزيد من كاميرات المراقبة حول الملاعب، وتوضيح من ستكون لديه سلطة إلغاء المباريات في حالة عنف المشجعين".

وكانت وزيرة الرياضة الفرنسية روكسانا ماراسينيانو، حذرت بعد تعليق مباراة ليون ومرسيليا بسبب أحداث الشغب الأحد، من أن المشاكل الجماهيرية المتكررة تهدد مستقبل كرة القدم الفرنسية.

المصدر: "رويترز"