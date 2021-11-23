كازاخستان: نزارباييف يسلم رئيس الدولة صلاحياته كرئيس للحزب الحاكم

قرر نور سلطان نزارباييف رئيس كازاخستان الأول، تسليم رئيس الدولة الحالي، قاسم جومارت توكاييف، صلاحياته كرئيس حزب "نور الوطن" الحاكم.

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جاء ذلك في بيان أصدره اليوم الثلاثاء أيدوس أوكيباي، المتحدث باسم مؤسس الدولة الكازاخستانية المستقلة، في أعقاب الاجتماع الموسع للمجلس السياسي للحزب.

ووفقا للبيان فقد أشار نزارباييف لدى إعلانه عن قراره هذا، إلى وجوب أن يكون رئيس رئيس الدولة هو الذي يتولى رئاسة الحزب.

وأكد المتحدث عبر صفحته في "تويتر" أن إجراءات تسليم الصلاحيات ستتم وفقا لنظام الحزب الداخلي.

يذكر أنه بناء على نظام الحزب يعود اختيار رئيس الحزب وإعفاؤه من هذا المنصب إلى صلاحيات المؤتمر الحزبي.

ويعد "نور الوطن" أكبر حزب سياسي في كازاخستان يضم صفوفه أكثر من 835 ألف شخص. وخلال انتخابات المجلس (الغرفة السفلى للبرلمان الكازاخستاني) التي شهدتها البلاد في مطلع العام الجاري، حصل الحزب على أكثر من 71% من أصوات الناخبين.

المصدر: "تاس"