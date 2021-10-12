توكاييف يرشح نزارباييف لمنصب رئيس مجلس حكماء آسيا

اقترح رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، ترشيح رئيس بلاده السابق نور سلطان نزارباييف، لمنصب رئيس مجلس الحكماء بمؤتمر التعاون وإجراءات بناء الثقة في آسيا.

وقال نائب وزير خارجية كازاخستان أكان رحمتولين، إن العاصمة نور سلطان ستشهد اليوم الثلاثاء، اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في هذه المنصة.

وأضاف رحمتولين خلال الاجتماع: "سنصادق اليوم على لائحة مجلس الحكماء. خلال لقاء معنا هذا الصباح، اقترح الرئيس توكاييف، ترشيح السيد نزارباييف، لمنصب رئيس مجلس الحكماء. وآمل أن توافقوا على هذا الترشيح".

تم إنشاء مجلس الحكماء، لصياغة ووضع التوصيات لتكثيف التعاون في مختلف اتجاهات تعزيز تدابير بناء الثقة. وهو عبارة عن منصة حوار لعموم آسيا، لمناقشة المشاكل الإقليمية وتطوير التعاون العملي في المجالات الاقتصادية والعسكرية والسياسية والإنسانية والبيئية، وكذلك في مجال التصدي للتحديات والتهديدات الجديدة.

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تم تأسيس المجلس بمبادرة من كازاخستان في عام 1992، ويهدف نشاطه إلى تهيئة الظروف للحوار وصنع القرار وتنفيذ التدابير في مجال الأمن في آسيا. وهو يضم في عضويته 27 دولة من دول المنطقة، وتشارك فيه بصفة مراقب ثماني دول وخمس منظمات دولية.

المصدر: نوفوستي