سريلانكا.. بدء محاكمة المتهمين بالتخطيط لتفجيرات عيد الفصح

بدأت سريلانكا، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهمين بالتخطيط لتفجيرات عيد الفصح عام 2019، بحسب وكالة رويترز.

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وأفادت الوكالة بأن محكمة سريلانكية بدأت محاكمة 25 رجلا متهمين بالتخطيط لتفجيرات عيد الفصح التي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 270 شخصا في عام 2019، في الوقت الذي حذر فيه محامون من معركة قانونية طويلة ومعقدة في المستقبل.

واتهمت مجموعتان مسلمتان محليتان بايعتا تنظيم "داعش" الإرهابي بتنفيذ ستة تفجيرات شبه متزامنة في كنيستين للروم الكاثوليك وكنيسة بروتستانتية وثلاثة فنادق سياحية عام 2019.

وصرح رئيس سريلانكا، غوتابايا راجاباكسا، في كلمته بمناسبة ذكرى استقلال البلاد الـ73، بأنه تسلم التقرير النهائي من اللجنة المكلفة بالتحقيق في الهجمات التي أودت بأرواح 267 شخصا في 21 أبريل 2019، مشددا على أنه لن يسمح لأي من المسؤولين عن الاعتداءات الدموية بالفرار من العقاب.

المصدر: "رويترز"+ وكالات