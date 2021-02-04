بعد انتهاء التحقيق في هجمات عيد الفصح.. سلطات سريلانكا تتعهد بمعاقبة جميع المسؤولين

أعلنت سلطات سريلانكا عن انتهاء التحقيق في سلسلة التفجيرات الدموية التي هزت البلاد في عيد الفصح 2019 وأكدت أن الإجراءات تتخذ حاليا لمعاقبة جميع المتورطين في هذه الهجمات.

وصرح رئيس سريلانكا، غوتابايا راجاباكسا، اليوم الخميس، في كلمته بمناسبة ذكرى استقلال البلاد الـ73، بأنه تسلم التقرير النهائي من اللجنة المكلفة بالتحقيق في الهجمات التي أودت بأرواح 267 شخصا في 21 أبريل 2019، مشددا على أنه لن يسمح لأي من المسؤولين عن الاعتداءات الدموية بالفرار من العقاب.

ولم يكشف راجاباكسا عن تفاصيل التقرير، مؤكدا أنه قد أصدر توجيهات بتنفيذ التوصيات التي جاءت في هذه الوثيقة.

وقال: "لن نسمح لهؤلاء المسؤولين عن تخطيط وتمكين هذه المأساة بالفرار من العقاب، ولن نسمح للتشدد برفع رأسه مجددا في هذا البلد".

ويأتي هذا التصريح على خلفية مسيرة احتجاجية نظمها الزعماء السياسيون والدينيون التاميليون في البلاد، بمشاركة الزعماء المسلمين، طالبوا فيها السلطات بتحقيق العدالة للذين قتلوا واختفوا خلال الحرب الأهلية، والإفراج عن السجناء المعتقلين دون محاكمة بتهمة الإرهاب.

المصدر: أسوشيتد برس