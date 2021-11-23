 
مباشر

وفاة رئيس كوريا الجنوبية الأسبق تشون دو هوان عن عمر يناهز 90 عاما

أخبار العالم

وفاة رئيس كوريا الجنوبية الأسبق تشون دو هوان عن عمر يناهز 90 عاما
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rsqy

توفي رئيس كوريا الجنوبية الأسبق تشون دو-هوان، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 90 عاما، بعد معاناته من أمراض مزمنة.

إقرأ المزيد
8 أشهر سجنا مع وقف التنفيذ في حق الرئيس الكوري الأسبق تشون دو–هوان بتهمة التشهير بقس محلي
8 أشهر سجنا مع وقف التنفيذ في حق الرئيس الكوري الأسبق تشون دو–هوان بتهمة التشهير بقس محلي

وتوفي تشون دو-هوان في منزله بغرب سيئول، وهو جنرال تحول إلى رجل قوي استولى على السلطة من خلال انقلاب عسكري في عام 1979 وقمع بلا رحمة انتفاضة مدنية مؤيدة للديمقراطية في مدينة كوانغجو الجنوبية الغربية في العام التالي،.

وصعد الجنرال السابق في الجيش إلى السلطة بعد أن قام بانقلاب في أعقاب اغتيال الرئيس آنذاك بارك جونغ-هي في عام 1979 وحكم البلاد حتى عام 1988.

وفي عام 1980، أمر تشون بشن حملة قمعية بالسلاح على انتفاضة كوانغجو المدنية، مما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة 1800 آخرين، وفقا للبيانات الرسمية المتحفظة.

وفي عام 1996، أدين بالخيانة وحكم عليه بالسجن المؤبد ولكن تم العفو عنه في العام التالي.

المصدر: "يونهاب"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا