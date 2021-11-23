وفاة رئيس كوريا الجنوبية الأسبق تشون دو هوان عن عمر يناهز 90 عاما

توفي رئيس كوريا الجنوبية الأسبق تشون دو-هوان، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 90 عاما، بعد معاناته من أمراض مزمنة.

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وتوفي تشون دو-هوان في منزله بغرب سيئول، وهو جنرال تحول إلى رجل قوي استولى على السلطة من خلال انقلاب عسكري في عام 1979 وقمع بلا رحمة انتفاضة مدنية مؤيدة للديمقراطية في مدينة كوانغجو الجنوبية الغربية في العام التالي،.

وصعد الجنرال السابق في الجيش إلى السلطة بعد أن قام بانقلاب في أعقاب اغتيال الرئيس آنذاك بارك جونغ-هي في عام 1979 وحكم البلاد حتى عام 1988.

وفي عام 1980، أمر تشون بشن حملة قمعية بالسلاح على انتفاضة كوانغجو المدنية، مما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة 1800 آخرين، وفقا للبيانات الرسمية المتحفظة.

وفي عام 1996، أدين بالخيانة وحكم عليه بالسجن المؤبد ولكن تم العفو عنه في العام التالي.

المصدر: "يونهاب"