8 أشهر سجنا مع وقف التنفيذ في حق الرئيس الكوري الأسبق تشون دو–هوان بتهمة التشهير بقس محلي

حكم قضاء كوريا الجنوبية في كوانغجو، جنوب غرب البلاد، على الرئيس الأسبق تشون دو–هوان بالسجن 8 أشهر مع وقف التنفيذ، بتهمة تشويهه في مذكراته سمعة القس الكاثوليكي المحلي الراحل جو بيوس

وكان القس قد شهد بأن مروحيات أطلقت النار على مواطنين خلال انتفاضة كوانغجو ضد السلطة في 21 مايو 1980 أثناء حُكم الرئيس المدان تشون وحكومته. إلا أن هذا الأخير أنكرها، فيما أثبتتها التحقيقات القضائية.

وحمّلت المحكمة الرئيس الأسبق، البالغ 89 عاما من العمر والذي يعاني من داء آلزهايمر، "المسؤولية الأكبر" في تلك الأحداث الدامية وطالبته بالاعتذار من عائلات الضحايا.

وجاءت هذه المحاكمة إثر نشر تشون دو – هوان في مذكراته المنشورة عام 2017 معلومات وأحكاما اعتُبرت تشهيرا بالقس الراحل الذي كان شاهد عيان على تلك الانتفاضة وقمعها. واتهم الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق في مذكراته القس جو بالكذب"دون خجل".

خلال أحداث انتفاضة مايو 1980، التي دامت 9 أيام، قُتِل المئات من المواطنين على أيدي قوات الأمن، حسب مصادر، أو الآلاف تقول أخرى، فيما تتحدث الأرقام الرسمية عن 200 قتيل و 1800 جريح.

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المصدر: وكالة يونهاب الكورية الجنوبية/وكالة رويترز