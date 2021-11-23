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مصرع 45 شخصا بينهم أطفال في حادث مروري مروع في بلغاريا

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مصرع 45 شخصا بينهم أطفال في حادث مروري مروع في بلغاريا
Reuters Stoyan Nenov
صورة من الأرشيف
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ذكرت وسائل إعلام بلغارية أن 45 شخصا بينهم 12 طفلا لقوا مصرعهم عندما اشتعلت حافلة سياحية من مقدونيا الشمالية إثر تعرضها لحادث مروري غربي بلغاريا فجر اليوم الثلاثاء.

وقالت وكالة "بغنيس" إن الحادث وقع في الساعة الثالثة فجرا في الطريق السريع الواصل بين مدينة بلاغويفغراد والعاصمة صوفيا، بعد أن عبرت الحافلة التي كانت متجهة إلى اسطنبول وعلى متنها 52 شخصا، الحدود البلغارية مساء الاثنين.

مصرع 45 شخصا بينهم أطفال في حادث مروري مروع في بلغاريا
مصرع 45 شخصا بينهم أطفال في حادث مروري مروع في بلغاريا

وأضافت الوكالة أن بين القتلى سائق الحافلة، فيما نجا سبعة أشخاص، بينهم امرأتان وخمسة رجال.

وأكد نيكولاي نيكولوف، المسؤول بوزارة الداخلية البلغارية، مصرع 45 شخصا على الأقل باحتراق حافلة تحمل لوحة مقدونية شمالية، مضيفا أن سبعة أشخاص أصيبوا بحروق، نقلوا إلى مستشفى طوارئ في صوفيا لتلقي العلاج.

المصدر: وكالات

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