بايدن يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
Reuters Brendan McDermid
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أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي أن الرئيس جو بايدن يعتزم الترشح لولاية ثانية عام 2024.
وأيدت بساكي تقارير سابقة في وسائل الإعلام، قال فيها بايدن لمؤيديه إنه "يخطط للمشاركة في الانتخابات الرئاسية في عام 2024".
وقالت: "نعم، هذه نيته".
ويواجه بايدن (79 عاما) تراجعا في نسبة التأييد منذ أشهر، مما دفع بعض الديمقراطيين للاعتقاد بأنه ربما لن يسعى للفوز بولاية جديدة مدتها 4 أعوام.
المصدر: "تاس" + "رويترز"
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