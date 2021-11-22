بايدن يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024

أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي أن الرئيس جو بايدن يعتزم الترشح لولاية ثانية عام 2024.

وأيدت بساكي تقارير سابقة في وسائل الإعلام، قال فيها بايدن لمؤيديه إنه "يخطط للمشاركة في الانتخابات الرئاسية في عام 2024".

وقالت: "نعم، هذه نيته".

ويواجه بايدن (79 عاما) تراجعا في نسبة التأييد منذ أشهر، مما دفع بعض الديمقراطيين للاعتقاد بأنه ربما لن يسعى للفوز بولاية جديدة مدتها 4 أعوام.

المصدر: "تاس" + "رويترز"