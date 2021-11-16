 
مباشر

استطلاع : غالبية الناخبين يريدون من بايدن إفساح المجال لشخص آخر في انتخابات 2024

أخبار العالم

استطلاع : غالبية الناخبين يريدون من بايدن إفساح المجال لشخص آخر في انتخابات 2024
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rr0x

كشف استطلاع جديد أجرته Hill-HarrisX أن غالبية الناخبين الأمريكيين يرون أنه على الرئيس جو بايدن فسح المجال لشخص آخر في انتخابات 2024 بدلا من الترشح لإعادة انتخابه.

وقال 61% من الناخبين المسجلين في استطلاع أجري بين 9 و10 نوفمبر إن بايدن يجب أن يفسح المجال لشخص آخر في انتخابات عام 2024، بينما قال 24% من المستطلعين إنه يجب أن يترشح للرئاسة مرة أخرى و15% رأيهم غير محسوم.

وبحسب الاستطلاع، قال 45% من الديمقراطيين (الحزب الذي ينتمي إليه بايدن) إنهم يريدونه أن يترشح مرة أخرى بينما قال 37% منهم إنه يجب أن يتنحى ويفسح المجال لشخص آخر و18% غير متأكدين.

هذا وقال 87% من الجمهوريين و59% من المستقلين إن بايدن الذي سيبلغ 81 عاما عام 2024، يجب أن يفسح المجال لمرشح رئاسي آخر.

ووجد الاستطلاع أيضًا أن 46% من الناخبين المسجلين قالوا إنهم يعتقدون أن ما قام به بايدن منذ دخوله إلى البيت الأبيض كان أقل من المتوقع، بينما اعتبر 23% أنه فعل أكثر من المتوقع، و31% قالوا إنه فعل ما كان متوقعا.

المصدر: The Hill

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا