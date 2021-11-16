استطلاع : غالبية الناخبين يريدون من بايدن إفساح المجال لشخص آخر في انتخابات 2024

كشف استطلاع جديد أجرته Hill-HarrisX أن غالبية الناخبين الأمريكيين يرون أنه على الرئيس جو بايدن فسح المجال لشخص آخر في انتخابات 2024 بدلا من الترشح لإعادة انتخابه.

وقال 61% من الناخبين المسجلين في استطلاع أجري بين 9 و10 نوفمبر إن بايدن يجب أن يفسح المجال لشخص آخر في انتخابات عام 2024، بينما قال 24% من المستطلعين إنه يجب أن يترشح للرئاسة مرة أخرى و15% رأيهم غير محسوم.

وبحسب الاستطلاع، قال 45% من الديمقراطيين (الحزب الذي ينتمي إليه بايدن) إنهم يريدونه أن يترشح مرة أخرى بينما قال 37% منهم إنه يجب أن يتنحى ويفسح المجال لشخص آخر و18% غير متأكدين.

هذا وقال 87% من الجمهوريين و59% من المستقلين إن بايدن الذي سيبلغ 81 عاما عام 2024، يجب أن يفسح المجال لمرشح رئاسي آخر.

ووجد الاستطلاع أيضًا أن 46% من الناخبين المسجلين قالوا إنهم يعتقدون أن ما قام به بايدن منذ دخوله إلى البيت الأبيض كان أقل من المتوقع، بينما اعتبر 23% أنه فعل أكثر من المتوقع، و31% قالوا إنه فعل ما كان متوقعا.

المصدر: The Hill