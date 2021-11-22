نيودلهي تمدد الإغلاق بسبب ارتفاع مستوى تلوث الهواء

مددت السلطات الهندية الإغلاق في العاصمة نيودلهي لمدة أسبوع آخر على الأقل بسبب ارتفاع مستوى تلوث الهواء في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة.

وأعلنت مديرية التعليم أن جميع المدارس في العاصمة ستبقى مغلقة "حتى إشعار آخر".

هذا وطلبت إدارة ولاية نيودلهي، التي أغلقت مكاتبها الأسبوع الماضي، من موظفي الحكومة مواصلة العمل من المنزل لمدة أسبوع آخر. كما نصحت وزارة البيئة المكاتب الخاصة بالسماح لموظفيها بالعمل من المنزل حيثما أمكن ذلك.

وقد تم فرض هذه الإجراءات لأول مرة في دلهي في 13 نوفمبر، بعد أكثر من أسبوع من تدهور جودة الهواء في المدينة إلى أسوأ حالاتها هذا الموسم، وغطت معظم أجزاء المدينة بضباب كثيف ضارب إلى الحمرة من التلوث.

وواجه سكان العاصمة انخفاضا حادا في مؤشر جودة الهواء (AQI) في أواخر أكتوبر عندما بدأ حرق المحاصيل بعد انتهاء موجة الأمطار، وبقي مؤشر جودة الهواء في جميع أنحاء المدينة يشهد تراجعا كبير حتى نوفمبر الحالي.

المصدر: "الإندبندنت"