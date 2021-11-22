الاتحاد الأوروبي يبدأ مفاوضات فنية مع بيلاروس بشأن إعادة المهاجرين إلى أوطانهم
Sputnik
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قال بيتر ستانو المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي للأمن والسياسة الخارجية، إن المفوضية بدأت مفاوضات فنية مع بيلاروس.
وذكر المتحدث، أن الجانب الأوروبي، يتفاوض بما في ذلك مع وزارة خارجية بيلاروس، حول إعادة المهاجرين إلى أوطانهم.
وأضاف المتحدث، في بيان اليوم: "أقمنا اتصالات مع بيلاروس، وقد أجرى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بالفعل محادثات مرتين في الأيام الأخيرة مع وزير خارجية بيلاروس فلاديمير ماكي، والمشاورات جارية على مستويات أخرى".
وشدد المتحدث الأوروبي، على أن الغرض الوحيد منها، هو تسهيل العودة الآمنة لمن تقطعت بهم السبل في بيلاروس.
المصدر: تاس
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