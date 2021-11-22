زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي عن الوزيرات المحجبات: ولما لا؟ لا تقلقوا

أعلن رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي، كمال كليجدار أوغلو، عدم ممانعته وجود وزيرة محجبة ضمن حكومة يشكلها الحزب في حال فوزه بالانتخابات.

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ولفت كليجدار أوغلو في مقابلة صحفية ردا على سؤال عما إذا كان الحزب سيشرك وزيرة محجبة ضمن التشكيل الرئاسي، إلى وجود سيدات محجبات داخل مجلس الحزب، وأخريات يشغلن رئاسة شعب الحزب.

وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض في إجابته: "ولما لا! لا تقلقوا بشأن هذا الأمر وسترون. قول شيء وعدم تنفيذه يعني عدم المصداقية. ومبدئي الأساسي هو الوفاء بما أتعهد به. أرى أن تركيا تجاوزت هذه النقطة بالفعل، ولم تعد جميع فئات المجتمع تناقش هذا الأمر. ما أسعى إليه هو خلق مستقبل أفضل للبلاد".

وكان زعيم المعارضة التركية أعلن في تصريحات سابقة أنهم عازمون على الإقدام على خطوة "تسوية وتسامح" مع جميع شرائح الشعب التي أهملت في الأيام التي حكم فيها الحزب تركيا، وعلى وجه الخصوص فئة المحافظين، مشيرا إلى أن حزبه سيقوم بالنقد الذاتي المطلوب وأنه سيقيم جسور سلام مع الشعب بكل أطيافه.

المصدر: زمان