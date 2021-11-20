استطلاع رأي يظهر تفوق حزب الشعب الجمهوري المعارض على حزب أردوغان

أظهر استطلاع أجرته شركة "أوراسيا" التركية في نوفمبر الجاري تفوق حزب "الشعب الجمهوري" المعارض بزعامة كمال كيليتشدار أوغلو، على حزب "العدالة والتنمية" بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وحسب نتائج الاستطلاع حصل حزب "الشعب الجمهوري" على 25.6%، فيما جاء حزب "العدالة والتنمية" ثانيا بنسبة 24.2%، وحزب "الجيد" ثالثا بنسبة 10.1%، وحصل حزب "الشعوب" الديمقراطي على نسبة 8.8%.

وبلغت نسبة التأييد لتحالف الأمة المعارض في الاستطلاع الأخير 42%، فيما لم يتمكن تحالف الشعب الحاكم من أن يصل إلى 36%، وفقا للنتائج.

وأشار الاستطلاع إلى أن "الاقتصاد والمعيشة" شكلا القضية الأولى للمواطنين، إذ يرى الجمهور بأغلبية ساحقة أن "أردوغان مسؤول عن الوضع الاقتصادي الحالي" حسب النتائج.

ولم تشر المؤسسة التي أجرت الاستطلاع إلى عدد المشاركين فيه أو المناطق التي تم استهدافها ولا حتى الفئة المشاركة.

من جهته، أعلن كيليتشدار أوغلو زعيم المعارضة، أنهم "عازمون على الإقدام على خطوة تسوية وتسامح مع جميع شرائح الشعب التي أهملت في الأيام التي حكم فيها الحزب تركيا، وعلى وجه الخصوص فئة المحافظين"، مؤكدا أن "حزبه سيقوم بالنقد الذاتي المطلوب وأنه سيقيم جذور سلام مع الشعب بكل أطيافه".

المصدر: "زمان التركية"