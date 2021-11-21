يوهانسون: لوكاشينكو يتصرف كمتعهد رحلات بدون ترخيص

اعتبرت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون أن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، يتصرف "كمتعهد رحلات بدون ترخيص في أزمة الهجرة".

ونقلت وكالة "فيلت أم سونتاغ" عن المسؤولة الأوروبية قولها: "خلال الأزمة، يتصرف لوكاشينكو كمتعهد رحلات بدون ترخيص، ويبيع رحلات سياحية باهظة الثمن إلى الاتحاد الأوروبي تنتهي تلقائيا عند حدود الاتحاد".

من جهته، أعلن لوكاشينكو أن "هناك مافيا في الاتحاد الأوروبي تضمن عبور اللاجئين من الشرق الأوسط عبر بيلاروس".

وقال: "هذا الهيكل له خلايا خاصة به في ألمانيا وفرنسا ودول أخرى، وهناك جماعات إجرامية في ليتوانيا تشارك في نقل المهاجرين غير الشرعيين عبر الأراضي البيلاروسية".

المصدر: RT