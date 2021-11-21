أوكرانيا.. اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في ذكرى "أحداث الميدان" (فيديو)

شهدت العاصمة الأوكرانية كييف اليوم الأحد مسيرة بمناسبة مرور ثماني سنوات على أحداث ما تسمى بـ"ثورة الكرامة"، وتعرف إعلاميا "بأحداث الميدان" في كييف.

وشارك حوالي 700 شخص في المسيرة تحت شعار "لن نتخلى عن كرامتنا.. ندافع عن حريتنا"، وأطلقوا هتافات منددة برئيس البلاد فلاديمير زيلينسكي.

وعند وصول المسيرة إلى مقر زيلينسكي وقعت مناوشات بين مجموعات من المتظاهرين وأفراد الحرس الوطني، دون ورود تقارير عن استخدام قوات الأمن الوسائل الخاصة لتفريق المتظاهرين.

وفي 21 نوفمبر 2013 تجمع في كييف معارضو تخلي الرئيس فيكتور يانوكوفيتش عن توقيع اتفاقية الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي.

وانطلقت مواجهة درامية بين أنصار "الميدان الأوروبي" (نسبة إلى ميدان الاستقلال في كييف) وقوات الأمن، انتهت بالانقلاب على السلطة في فبراير 2014.

وأدخلت "أحداث الميدان" أوكرانيا في مرحلة اضطرابات سياسية وأمنية حادة، أسفرت عن تصويت سكان شبه جزيرة القرم في استفتاء شعبي في مارس 2014 لصالح الانضمام لروسيا.

ونشب نزاع مسلح في منطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا، وتدهورت العلاقات بين كييف، وموسكو التي أمّنت انضمام القرم لروسيا، وتعهدت بحماية جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين عن استقلالهما في دونباس، حتى تلبي كييف لهم مطالبهم القومية والاجتماعية والسياسية.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"