المكسيك.. ضبط 600 مهاجر في شاحنتين

أعلن المعهد الوطني للهجرة في المكسيك ضبط 600 طالب للهجرة غير الشرعية في شاحنتين شرقي البلاد، معظمهم من غواتيمالا المجاورة.

وقال المعهد إن "401 منهم من غواتيمالا و53 من هندوراس و40 من الدومينيكان و37 من بنغلاديش و27 من نيكاراغوا و18 من السلفادور و8 من كوبا، و6 من غانا و4 من فنزويلا و4 من الإكوادور وواحد من الهند وواحد من الكاميرون".

وأشار المعهد إلى أن "455 من المهاجرين ذكور، و145 إناث"، وأن "المحتجزين إما سيرحلون إلى بلادهم أو ستتاح لهم الفرصة لتنظيم إقامتهم في المكسيك".

ويتجه معظم المهاجرين من أمريكا الوسطى وبقية دول العالم عبر المكسيك قاصدين الولايات المتحدة.

المصدر: "رويترز"