توقيف قافلة مهاجرين في طريقها إلى الحدود الأمريكية

قطع الحرس الوطني المكسيكي الطريق أمام شاحنات وآليات كانت تنقل مهاجرين صوب الحدود الأمريكية.

وسبق أن أوقف مئات المهاجرين القادمين من أمريكا الوسطى يوم الجمعة شاحنات عند سانتياغو نيلتيبيك في المكسيك طالبين السماح باصطحابهم على متنها، مع استمرار قافلة المهاجرين البشرية في رحلتها التي انطلقت من جنوب المكسيك منذ 20 يوما باتجاه الولايات المتحدة.

وأظهرت لقطات مصورة عائلات تحمل مقتنيات وتحاول الصعود على العربات الخلفية للشاحنات، فيما كان مهاجرون يتراصون لإتاحة مكان شاغر لغيرهم على متنها.

المصدر: رابتلي