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الطبيب الشخصي لبايدن يكشف عن حالته الصحية

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الطبيب الشخصي لبايدن يكشف عن حالته الصحية
Reuters Jonathan Ernst
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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أعلن البيت الأبيض أن كيفين أوكونور الطبيب الشخصي للرئيس جو بايدن أوضح في تقريره الخاص، أن "الصحة الجسدية لرئيس الولايات المتحدة تسمح له بتأدية مهامه رئيسا للبلاد".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي: "لا يزال الرئيس بايدن رجلا يتمتع بالصحة والحيوية وعمره 78 عاما وقادر على الاستمرار في أداء مهامه الرئاسية بنجاح، بما في ذلك في منصب الرئيس التنفيذي ورئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة".

وكتبت في تغريدة على "تويتر": "أن الرئيس الأمريكي جو بايدن استأنف مهامه في الساعة 11:35 صباحا (16:35 بتوقيت غرينتش) يوم الجمعة".

وأضافت أن بايدن تم تخديره لإجراء فحص للقولون بالمنظار.

وأشارت إلى أنه نقل سلطاته مؤقتا إلى نائبته كامالا هاريس، حيث تولت مهام الرئيس لقرابة 3 ساعات.

المصدر: "نوفوستي"

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