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بايدن تحت التخدير وكامالا هاريس رئيسة للولايات المتحدة لـ3 ساعات

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بايدن تحت التخدير وكامالا هاريس رئيسة للولايات المتحدة لـ3 ساعات
Reuters
كامالا هاريس
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أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن استأنف مهامه في الساعة 11:35 صباحا (16:35 بتوقيت غرينتش) يوم الجمعة.

وأفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض في تدوينة على "تويتر" بأن بايدن تم تخديره لإجراء فحص للقولون بالمنظار.

وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي نقل سلطاته مؤقتا إلى نائبته كامالا هاريس، حيث تولت مهام الرئيس لقرابة 3 ساعات.

وأكدت بساكي في تدوينتها أن بايدن "كان في حالة معنوية جيدة".

المصدر: رويترز

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