بايدن تحت التخدير وكامالا هاريس رئيسة للولايات المتحدة لـ3 ساعات

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن استأنف مهامه في الساعة 11:35 صباحا (16:35 بتوقيت غرينتش) يوم الجمعة.

وأفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض في تدوينة على "تويتر" بأن بايدن تم تخديره لإجراء فحص للقولون بالمنظار.

وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي نقل سلطاته مؤقتا إلى نائبته كامالا هاريس، حيث تولت مهام الرئيس لقرابة 3 ساعات.

وأكدت بساكي في تدوينتها أن بايدن "كان في حالة معنوية جيدة".

.@POTUS spoke with @VP and @WHCOS at approximately 11:35am this morning. @POTUS was in good spirits and at that time resumed his duties. He will remain at Walter Reed as he completes the rest of his routine physical. — Jen Psaki (@PressSec) November 19, 2021

المصدر: رويترز