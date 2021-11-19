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واشنطن تمدد العقوبات ضد شركة "ماهان للطيران" الإيرانية

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واشنطن تمدد العقوبات ضد شركة
Reuters Carlos Garcia Rawlins
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أعلنت وزارة التجارة الأمريكية تمديد العقوبات ضد شركة الخطوط الجوية الإيرانية "ماهان للطيران"، وعدد من الشركات في مختلف الدول تعاونت معها سابقا.

وجاء في الوثائق الرسمية لمكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية التي تم نشرها اليوم الجمعة، أنه سيتم تمديد العقوبات المفروضة على 12 كيانا لمدة 180 يوما.

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وتقضي العقوبات بحظر بيع أي معدات أمريكية خاصة بالطيران أو قطع الغيار لها لتلك الشركات.

وبين الكيانات التي طالتها العقوبات شركات مسجلة في بريطانيا والأردن والعراق والإمارات وسوريا وتركيا وفرنسا.

وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت شركة "ماهان للطيران" بالتعاون مع الحرس الثوري الإيراني ونقل الأسلحة بتكليف منه، لكن الشركة رفضت الاتهامات الأمريكية.

المصدر: تاس

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