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"العمل الدولية": قطر لا تحقق في الوفيات المرتبطة بالعمل ولا تبلغ عنها

أخبار العالم

Reuters
صورة أرشيفية لمؤتمر منظمة العمل الدولية
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قالت منظمة العمل الدولية، إن قطر لا تحقق في الوفيات المرتبطة بالعمل ولا تبلغ عنها على نحو دقيق، بحسب وكالة "رويترز".

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ورأت المنظمة في بيان أن قطر لا تحقق في الوفيات المرتبطة بالعمل ولا تبلغ عنها على نحو دقيق، "بما في ذلك وفيات بلا تفسير لعمال يتمتعون بصحة جيدة فيما يبدو".

ويشكل الأجانب غالبية سكان قطر التي تواجه تدقيقا بشأن أوضاع العمال لديها قبل استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في نوفمبر المقبل.

المصدر: "رويترز"

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