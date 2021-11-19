الإعلام الإسرائيلي: طائرة خاصة تصل من السعودية إلى مطار بن غوريون

أفادت قناة "كان" الإسرائيلية بأن طائرة سعودية وصلت إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي بعد أن توقفت "دبلوماسيا" في العاصمة الأردنية عمان.

وقال الصحفي في قناة "كان" الإسرائيلية ايتاي بلومنتيل، في تغريدة عبر "تويتر": لا يمكن التفسير، شيء ما يحدث على الخط: طائرة خاصة (CS-CHE) وصلت الليلة إلى مطار بن غوريون من المملكة العربية السعودية مع توقف دبلوماسي في عمان".

לא יודע להסביר, משהו קורה על הקו: מטוס מנהלים (CS-CHE) הגיע הלילה לנמל התעופה בן גוריון מריאד בסעודיה עם עצירה "דיפלומטית" בעמאן 🇮🇱🇸🇦 pic.twitter.com/xVpRmMFqRp — איתי בלומנטל Itay Blumental (@ItayBlumental) November 18, 2021

ويظهر في الصور التي أرفقها المراسل مع التغريدة أن الطائرة من نوع bombardier challenger 350 انطلقت من السعودية وحطت في عمان ومن ثم أكملت وجهتها إلى مطار بن غوريون.

ولو تصدر تأكيدات بشأن الحدث من أي جهة رسمية.

المصدر: RT