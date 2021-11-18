بريطانيا.. تحقيق بتبرعات لمؤسسة سعودية خيرية على صلة بالأمير تشارلز

أعلنت مفوضية المؤسسات الخيرية في بريطانيا بدء التحقيق في مصير تبرعات تلقاها صندوق مؤسسة خيرية تابعة لملياردير سعودي، كانت مخصصة لمؤسسة الأمير تشارلز الخيرية.

وقالت المفوضية التي تعنى بتسجيل المنظمات الإنسانية في "إنجلترا" و"ويلز" والإشراف عليها إنها على اتصال مع مؤسسة "محفوظ" منذ ظهور تقارير إعلامية تناولت تبرعاتها.

وتزعم التقارير أن الملياردير السعودي "محفوظ مرعي مبارك بن محفوظ"، أحد المتبرعين البارزين لمؤسسة الأمير تشارلز، تلقى وعدا بتكريم ملكي وحتى جنسية بريطانية من قبل مايكل فاوست المساعد السابق للأمير تشارلز والمقرب منه.

وقدم فاوست استقالته كمدير تنفيذي لمؤسسة الأمير الأسبوع الماضي.

وذكرت "فرانس برس" أن التحقيق سينظر في ما إذا كانت "تبرعات معينة تلقتها مؤسسة محفوظ مخصصة للمؤسسة الخيرية قد استخدمت بما يتوافق مع نوايا المتبرع، وما إذا كان ينبغي إعادتها للمتبرع أو بدلا من ذلك تخصيصها لأغراض خيرية".

المصدر: "أ ف ب"