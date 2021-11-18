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كندا.. انفجار في قاعدة عسكرية يخلف جريحين

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كندا.. انفجار في قاعدة عسكرية يخلف جريحين
Reuters
كندا - أرشيف
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أعلن متحدث باسم قاعدة "كوموكس" العسكرية الكندية، أن انفجارا وقع على ما يبدو في مبنى مهجور بجوار القاعدة المخصصة للبحث والإنقاذ، وخلف جريحين.

وأشار المتحدث إلى أن "المبنى يقع على طريق هيريتيغ واي، ويبدو أنه قيد الإنشاء"، لافتا إلى أن "المعطيات الأولية تشير إلى أن الانفجار ناجم عن الغاز الطبيعي".

وهز الانفجار صالة بمطار "كوموكس فالي"، حيث قال شهود إنه تسبب في تساقط الحطام وتطاير الصور عن الجدران.

وهرعت فرق الدفاع المدني إلى مكان الحادث، وشرعت بعمليات البحث والتفتيش عن ضحايا محتملين.

وتعمل طواقم البحث والإنقاذ من إدارة إطفاء الجناح 19 هذا الأسبوع على إجلاء السكان في "أغاسيز" بعد الانهيارات الطينية التي اجتاحت المنطقة.

المصدر: "تاس" + "ذي صن"

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