إغلاق جسر بين كندا والولايات المتحدة بسبب وجود محتمل لمتفجرات

أغلق أكثر المعابر الحدودية ازدحاما بين كندا والولايات المتحدة أمام حركة السير لأكثر من ساعتين اليوم الاثنين، بعد أن عثرت السلطات على ما يشبه المتفجرات أثناء تفتيش سيارة.

وتم إغلاق جسر أمباسادور الذي يربط وندسور في أونتاريو الكندية بديترويت الأمريكية، أمام حركة السير ككل، وتم إخلاء المنطقة المحيطة أيضا.

وقالت شرطة وندسور إن أجهزة خدمات الحدود الكندية أبلغتها بعد العثور على متفجرات محتملة في سيارة بمنطقة التفتيش الثانوية بمجمع الجسر، مشيرة إلى أنه لم يتم توجيه أي تهديدات مباشرة لأماكن أو أشخاص على صلة بالمتفجرات المحتملة، وأعيد فتح المعبر.

كما قالت أجهزة الحدود إنها تعمل مع مسؤولي الطوارئ على جانبي الحدود لمراقبة الوضع وتقليل الاضطرابات المرورية. وتم إعادة توجيه المركبات المتضررة من الإغلاق إلى نفق وندسور - ديترويت وجسر بلو ووتر.

المصدر: AP