وسائل الإعلام: تحطم مقاتلة "F- 16" في اليونان
Reuters ALEXANDROS AVRAMIDIS
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rrk7
ذكرت وسائل الإعلام أن مقاتلة "F-16" تابعة لسلاح الجو اليوناني تحطمت أثناء إقلاعها من قاعدة "أندرافيدا" الجوية شمال غرب بيلوبونيز، فيما نجا طيارها.
وأعلنت قناة "ERT1" التلفزيونية، أن "الحادث وقع أثناء الإقلاع برحلة تدريبية قرب قاعدة "أندرافيدا"، حيث جناح الطيران 117 في سلاح الجو اليوناني".
وأضافت أنه "لم يعرف بعد سبب الحادث وأن الطيار تمكن من النجاة".
وأمرت القيادة العامة للقوات المسلحة اليونانية بالتحقيق للوقوف على أسباب الحادث.
المصدر: "تاس" + وكالات
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.