 
مباشر

وسائل الإعلام: تحطم مقاتلة "F- 16" في اليونان

أخبار العالم

وسائل الإعلام: تحطم مقاتلة
Reuters ALEXANDROS AVRAMIDIS
مقاتلة "F - 16" الأمريكية - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rrk7

ذكرت وسائل الإعلام أن مقاتلة "F-16" تابعة لسلاح الجو اليوناني تحطمت أثناء إقلاعها من قاعدة "أندرافيدا" الجوية شمال غرب بيلوبونيز، فيما نجا طيارها.

وأعلنت قناة "ERT1" التلفزيونية، أن "الحادث وقع أثناء الإقلاع برحلة تدريبية قرب قاعدة "أندرافيدا"، حيث جناح الطيران 117 في سلاح الجو اليوناني".

وأضافت أنه "لم يعرف بعد سبب الحادث وأن الطيار تمكن من النجاة".

وأمرت القيادة العامة للقوات المسلحة اليونانية بالتحقيق للوقوف على أسباب الحادث.

المصدر: "تاس" + وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا