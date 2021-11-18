"روبرت كوخ" يحذر: ألمانيا ستواجه "عيد ميلاد مروعا"

حذر معهد "روبرت كوخ" من أن ألمانيا تواجه "عيد ميلاد مروعا حقا" ما لم يتم اتخاذ خطوات لمواجهة الارتفاع الحاد في إصابات فيروس كورونا.

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وقال مدير وكالة مكافحة الأمراض، لوتار فيلير، "نتجه الآن نحو حالة طوارئ خطيرة، سيكون لدينا عيد ميلاد مروع حقا إذا لم نتخذ إجراءات مضادة الآن".

وأضاف أن ألمانيا بحاجة إلى زيادة معدلات التطعيم الخاصة بها إلى ما يزيد عن 75 بالمائة بشكل ملحوظ، من 67.7 بالمائة في الوقت الحالي. بعض المناطق في ألمانيا لديها معدلات تطعيم منخفضة تصل إلى 57.6 بالمائة.

كما دعا إلى إغلاق النوادي والحانات، ووضع حد للأحداث واسعة النطاق والوصول إلى أجزاء كثيرة من الحياة العامة بحيث تقتصر على أولئك الذين لديهم لقاح أو شهادات تعافي.

وحذر فيلير من أن المستشفيات في جميع أنحاء ألمانيا تكافح من أجل العثور على أسرة لمرضى كوفيد -19 والمصابين بأمراض أخرى.

هذا ويناقش المشرعون الألمان، اليوم، إجراءات من شأنها أن تحل محل قواعد الوباء على مستوى البلاد، والتي ستنتهي في نهاية الشهر.

المصدر: AP