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ميركل: الوضع الوبائي في ألمانيا مأساوي

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ميركل: الوضع الوبائي في ألمانيا مأساوي
Reuters
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
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قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إن الوضع الوبائي الخاص بفيروس كورونا في ألمانيا مأساوي، مضيفة أنه لم يفت الأوان بعد على اتخاذ ألمانيا حقنة التطعيم الأولى.

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وفي سياق متصل، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 5.129.950، بعد تسجيل 52826 إصابة جديدة، في ارتفاع يومي قياسي جديد.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 98274 بعد تسجيل 294 وفاة جديدة.

المصدر: رويترز

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