سفينة ديزني السياحية تشترط على الأطفال فوق الـ5 سنوات تلقي لقاح كورونا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rrdw
بات على الأطفال الذين يريدون الصعود على متن سفينة دينزي السياحية تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا.
وأعلنت شركة كروز الأمريكية، التي تملك السفينة، أنه سيطلب من جميع ضيوف Disney Cruise Line الذين تبلغ أعمارهم خمسة أعوام أو أكثر تقديم دليل على التطعيم اعتبارا من 13 يناير.
كما سيتعين على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات تقديم دليل على اختبار فيروس كورونا السلبي الذي تم إجراؤه في الأيام التي سبقت صعودهم إلى السفينة.
المصدر: "نيويورك بوست"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.